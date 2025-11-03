CUINA
Els concursants de ‘MasterChef’ reviuen avui la història d’El Bulli
El Bulli, que va tancar les portes el 2011, i el seu propietari Ferran Adrià seran avui els protagonistes de MasterChef Celebrity 10, a les 23.00 a La 1. Els aspirants viatjaran a Cala Montjoi, a Roses, el temple de la gastronomia contemporània. Allà, els equips reproduiran quatre plats emblemàtics de la història d’El Bulli per a cinquanta xefs, col·laboradors i hereus de la seua visió innovadora, entre els quals Oriol Castro, Mateu Casañas, Eduard Xatruch i Nandu Jubany. En la primera prova, els concursants hauran d’elaborar postres típiques de les seues comunitats d’origen. Toñi Moreno, Isabel Gemio, Juanra Bonet, María Gómez, Conchita, Santi Rodríguez i Víctor Janeiro encapçalen la llarga llista de convidats del programa. Mentrestant, els davantals negres s’enfrontaran a un dels reptes clàssics, i un d’ells es quedarà a les portes de les semifinals.