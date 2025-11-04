DOCUMENTALS
L’estigma i les morts per l’heroïna, avui a ‘Nits sense ficció’
El programa Nits sense ficció ofereix aquesta nit (22.05) el documental Memòria de l’heroïna, que recull les històries de persones que van ser jonquis fa 40 anys. L’estigma que envolta la droga i el dolor que provoca la pèrdua d’un ésser estimat n’han silenciat el record. La pel·lícula Romería, de Carla Simón, ha recuperat per al gran públic la història dels joves que es van enganxar entre els anys 70 i 90. Nois i noies que buscaven noves experiències o provaven d’escapar-se d’una realitat hostil. Entre els protagonistes del documental hi ha la mateixa directora de cine: els seus pares, Kin i Neus, van ser addictes a l’heroïna als 80 i van morir de sida entre 1989 i 1993. El documental posterior, La història de Christiane F., aborda la vida d’una adolescent de Berlín que, amb només 13 anys, es va submergir en el món de les drogues i la prostitució.