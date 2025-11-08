ENTREVISTES
Les lleidatanes Rosa Romà i Txe Arana, convidades d’avui a ‘Col·lapse’
Jordi González compta avui, a Col·lapse de 3CAT (22.10), amb les lleidatanes Rosa Romà, presidenta de la CCMA, i la comunicadora i actriu Txe Arana. Romà repassarà amb el presentador la recent polèmica entorn de les històriques marques TV3 i Catalunya Ràdio. En l’última sessió de la comissió de control del Parlament, Junts va donar per trencat l’acord que permet a la lleidatana presidir la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), encara que Romà va destacar els excel·lents resultats d’audiència. Per la seua banda, Txe Arana torna a un plató de televisió per parlar de la intervenció a què es va sotmetre a causa d’una malformació arteriovenenosa cerebral i dels seus nous projectes professionals. Completa el trio de convidats el cuiner gironí Marc Ribas, presentador de Joc de cartes, un dels programes més exitosos de 3CAT.