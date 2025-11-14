REPORTATGES
L’intent d’assassinat d’un empresari per diners, a La Sexta
La Sexta emet avui, a les 22.30, a Equipo de investigación, el reportatge La traición, una trama familiar que desemboca en un intent d’assassinat. La història arranca una nit d’estiu del 2017, quan els veïns senten crits i cops en una urbanització d’Almansa (Albacete). Davant casa seua, un home es dessagna. És Juan Martínez, empresari de 35 anys que sobreviu a una brutal agressió que li deixarà seqüeles. El que al principi sembla una venjança aviat es transforma en un relat de mentides, manipulació i cobdícia. La Guàrdia Civil descobreix que darrere de l’atac hi ha un pla ordit des del seu entorn més proper. La víctima trenca el seu silenci davant de les càmeres i reconstrueix la nit en què va estar a punt de morir, una història de manipulació familiar que va sorprendre fins i tot els agents que la van resoldre.