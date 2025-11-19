ESPECIALS
Buenafuente i Sílvia Abril donaran les campanades de final d’any a RTVE
El matrimoni format per Andreu Buenafuente i Sílvia Abril serà l’encarregat de presentar les campanades de final d’any a RTVE. Amb aquesta elecció, la televisió pública aposta per una parella còmica plenament consolidada, que ja va demostrar la seua química al conduir junts els premis Goya el 2019 i el 2020. La cadena torna a més a basar-se en un dels èxits de la temporada a La 1, Futuro imperfecto, programa que lidera Buenafuente i en què Abril participa com a col·laboradora habitual. RTVE ha estat l’última a anunciar els seus presentadors per acomiadar l’any, després que Atresmedia confirmés que Cristina Pedroche i Alberto Chicote repetiran en un simulcast a Antena 3 i La Sexta. Per la seua part, Sandra Barneda i Xuso Jones seran els presentadors de Mediaset, també en emissió simultània a través de Telecinco i Cuatro.