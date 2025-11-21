Andreu Buenafuente anuncia una 'aturada' per prescripció mèdica: "he de parar una mica per recuperar-me i tornar amb energia"
Cancel·la temporalment el seu programa a La 1 però presentarà les campanades
El presentador i humorista Andreu Buenafuente ha anunciat una aturada professional de la seua agenda professional per descansar i recuperar-se per excés de càrrega i per prescripció mèdica, encara que manté el seu compromís de presentar les campanades aquesta Nit de Cap d’Any a TVE.
En un comunicat de premsa de la seua productora, El Terrat, el presentador afirma: "He de parar una mica per recuperar-me i tornar amb l’energia que es mereix tot el que faig. Gràcies per la comprensió, el suport i l’afecte".
Fonts de RTVE han precisat a EFE que Buenafuente atura temporalment el seu programa a La 1, 'Futuro Imperfecto', però que segueix endavant amb el compromís anunciat aquesta setmana d’estar al capdavant, juntament amb Silvia Abril, de l’espai televisiu que donarà la benvinguda a l’Any Nou amb la retransmissió de les campanades 2025-2026 des de la Porta del Sol de Madrid.
'Futuro imperfecto' s’emet els dijous a les 23 hores en La 1. A més de presentar, Buenafuente dirigeix el programa juntament amb David Martos i Verónica Díaz.