DOCUMENTAL
Lleida Televisió posa el focus en les dones de l’Aplec del Caragol
Lleida TV emetrà avui al programa Lleida+ (21.30), en el marc del 25N, el documental Dones i Aplec, que posa el focus en el paper de la dona dins de l’Aplec del Caragol. La cinta segueix les històries de Rosa Dejuan (Els Lleidatans), Isabel Hornos (Kina Kreu) i Carme Mas (Lifara Alcarrasina), juntament amb altres testimonis. La producció, de Lleida Televisió amb el suport de la Fecoll, l’ajuntament i la Diputació, ha comptat amb Òscar Fernández com a productor, Moisés Camuñas en el guió i Pau Roqué en l’edició. El programa d’avui de Lleida+, presentat per Moisés Camuñas, abordarà la desigualtat de gènere i el seu vincle amb les violències masclistes, amb entrevistes a la sociòloga Mercè Espuñes, la psicòloga Arantxa Hidalgo i una taula redona amb representants del PSC, PP i Junts, abans d’emetre el documental íntegre.