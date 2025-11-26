REPORTATGES
L’equip de ‘Callejeros’, a la recerca de la salut física i mental
Callejeros analitza aquesta setmana l’auge de les pràctiques orientades al benestar físic i mental. En la nova entrega del programa, que Cuatro emet avui a les 23.00, l’equip recorre diferents espais on la cura integral de la salut ha deixat de ser una tendència passatgera per convertir-se en un hàbit cada vegada més estès. El reportatge s’endinsa en gimnasos que combinen tecnologia i entrenament personalitzat; en estudis de ioga que ofereixen sessions per reduir l’estrès i millorar la postura; i en centres especialitzats en teràpies de recuperació, com les cambres hiperbàriques, l’ús de les quals s’ha popularitzat tant en l’àmbit esportiu com entre el públic general. A través de testimonis de professionals i usuaris, Callejeros examina per què aquestes pràctiques guanyen terreny i com estan definint nous models de benestar.