ESPECIALS
Comunicació i llengües minoritàries, a Lleida Televisió
Lleida Televisió ofereix avui, a partir de les 9.30, la primera jornada del Congrès Internacionau sus Comunicacion, Tecnologia i Lengües Minoritàries, que se celebra a Vielha. La conferència inaugural la imparteix Iñaki Zabaleta, catedràtic del Departament de Periodisme de la Universitat del País Basc (UPV/EHU). Ha dirigit projectes d’investigació sobre mitjans europeus en llengües minoritzades, com el projecte Heka, i compta amb una àmplia producció acadèmica en aquest àmbit. A partir de les 11.00, la doctora Helena Torres Purroy (UdL) moderarà la primera sessió de comunicacions, dedicada a analitzar com la intel·ligència artificial i les noves tecnologies influiran en la creació de continguts audiovisuals en llengües minoritàries. Lleida Televisió també emetrà demà la segona i última jornada del congrés des de Vielha.