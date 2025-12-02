REPORTATGES
El robatori de la ‘Monna Lisa’
La investigació que va convertir l’obra en un mite, avui a ‘Nits sense ficció’. El Louvre ha estat assaltat de nou un segle després
El programa Nits sense ficció de 3CAT ofereix aquesta nit, a les 22.05, el reportatge Han robat ‘La Gioconda’, que narra la sostracció del quadre del museu del Louvre el 1911. La desaparició de l’obra de Leonardo da Vinci va desencadenar una enorme commoció mediàtica i va convertir el cas en un fenomen mundial. La investigació, plena de pistes falses, va arribar a implicar figures com Apollinaire i Picasso per la seua relació indirecta amb unes estatuetes robades. El cas va quedar encallat dos anys, fins que el 1913 un antiquari de Florència va rebre la carta d’algú que afirmava tenir la Monna Lisa. Més d’un segle després, el Louvre ha tornat a ser escenari d’un cop que ha posat en perill la seua seguretat. A l’octubre, una banda disfressada d’obrers va sostreure joies de valor incalculable en tot just uns minuts.