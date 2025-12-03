ENTREVISTES
Urdangarin, Vilarasau i Llach, amb Jordi Basté a ‘Pla seqüència’
La 2 Cat estrenarà dijous dia 11, a les 22.00, Pla seqüència, el nou programa d’entrevistes que conduirà Jordi Basté. El protagonista d’aquell dia serà Iñaki Urdangarin, en la seua primera entrevista televisiva de caràcter personal, allunyat dels focus esportius o institucionals. Basté i Urdangarin es coneixen des dels anys 80, quan el periodista cobria informació esportiva i l’exduc de Palma brillava a les pistes d’handbol. El programa oferirà un retrat íntegre i sense filtres. Basté acompanyarà el protagonista durant 50 minuts seguits, sense interrupcions, sense edició i sense muntatge. L’objectiu és captar moments espontanis que permetin conèixer el convidat tal com és. També passaran per Pla seqüència l’actriu Emma Vilarasau, el músic Lluís Llach, la corredora Núria Picas, l’actor Sergi López i la cantant i actriu Nina, entre d’altres.