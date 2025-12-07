DOCUMENTAL
Vacunes i Gaza, protagonistes de la nit d’avui a 3CAT i C33
Aquesta nit, 3CAT ofereix dos estrenes destacades en la programació. A les 22.05, el canal emetrà un nou reportatge del programa 30 minuts, Vacunes: anem enrere?, una producció de la periodista lleidatana Magda Gregori. El documental arriba en plena campanya de vacunació de grip i covid, cinc anys després de la pandèmia, i proposa una reflexió sobre dubtes, avenços i retrocessos en la immunització.
Més tard, a les 22.52 hores, el Canal 33 emetrà a 60 minuts, Netanyahu, crim i càstig?, estrenat recentment a RTVE. El reportatge analitza les acusacions de la Cort Penal Internacional contra el primer ministre israelià per crims de guerra. A més, recull els testimonis de familiars de segrestats del 7 d’octubre, així com de periodistes, militars i personal mèdic, que relaten la devastació provocada a Gaza.