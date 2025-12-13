ESPECIALS
Buenafuente i Sílvia Abril no faran finalment les campanades
El còmic Andreu Buenafuente i l’actriu Sílvia Abril no presentaran les campanades d’RTVE a causa de la baixa mèdica de l’humorista per motius d’estrès. “Vaig patir un episodi d’estrès, comú, però no agradable, per treballs en què jo mateix crec. Hi va haver un moment en què no vaig poder i el meu cos em va demanar que parés. Vull agrair als professionals que m’estan ajudant i la gent que m’envolta: cada goteta és una vitamina. Gràcies pel respecte, és molt emocionant”, va explicar Buenafuente. RTVE va agrair “la comprensió, l’afecte i el respecte” cap a tots dos i va anunciar que donarà a conèixer qui els succeirà “en els propers dies”. Cristina Pedroche i Alberto Chicote seran els presentadors a Atresmedia, amb Santiago Segura com a convidat. Mediaset, per la seua part, aposta per la parella formada per Sandra Barneda i Xuso Jones.