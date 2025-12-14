ESPECIALS
3Cat celebra avui La Marató amb una emissió en directe de més de 17 hores
3Cat celebra avui la 34 edició de La Marató, dedicada a la prevenció, la detecció precoç i l’impuls de la investigació del càncer. Sota el lema Detectem-ho, arreglem-ho, el canal autonòmic, Catalunya Ràdio i les seues plataformes oferiran una emissió en directe que superarà les 17 hores. La jornada començarà a les 8.00 amb una edició especial d’El suplement de Catalunya Ràdio, amb Roger Escapa des del Port de Tarragona. A partir de les 9.00, Ramon Pellicer conduirà La Marató des de la Torre Bellesguard, antiga clínica oncològica. A la tarda, el programa continuarà des de Sant Joan Despí. Al llarg de la jornada actuaran Pablo Alborán, Antonio Orozco, Rigoberta Bandini, Mishima, Els Catarres i Lax’n’Busto. També hi intervindran Julia Otero, Òscar Dalmau, Ricky Rubio i Andrea Fuentes, que han viscut el càncer de prop.