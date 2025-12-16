DOCUMENTALS
La història oculta del Monopoly, avui a ‘Nits sense ficció’
El programa Nits sense ficció ofereix avui a les 22.05 hores, a 3Cat, el documental Sense pietat: La història secreta del Monopoly, el joc de taula preferit dels Estats Units, una carta d’amor al capitalisme desenfrenat i als impulsos que fan funcionar la societat del lliure mercat.
Però darrere del mite de la creació del joc hi ha una història inèdita de robatori, obsessió i doble joc corporatiu. Contràriament a la llegenda popular difosa per Parker Brothers, la història del Monopoly és un relat sorprenent que inclou una feminista radical, una comunitat de quàquers a Atlantic City, la companyia més gran de jocs dels EUA, i un enginyer a l’atur durant la Gran Depressió. La veritable història potser mai hauria sortit a la llum si no hagués estat per la determinació d’un professor d’economia i d’un apassionat antimonopolista.