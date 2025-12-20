ENTREVISTES
‘Col·lapse’ celebra aquesta nit l’especial nadalenc amb La Cubana
El programa Col·lapse, presentat per Jordi González, celebra aquesta nit (22.05, 3Cat) l’especial de Nadal amb la companyia teatral La Cubana, que portarà al plató el seu actual muntatge, L’amor venia amb taxi. L’espai també comptarà amb la participació de Laura Escanes i Miki Núñez, que explicaran com s’estan preparant les campanades al canal autonòmic i revelaran alguns detalls de la retransmissió. Per la seua banda, el doctor Antoni Trilla repassarà la incidència de la grip a Catalunya i oferirà recomanacions per disfrutar de les festes amb seguretat.
El programa es completarà amb la presència de Chucho Valdés, una de les figures més influents del jazz llatí, i de Joan Dausà, que parlarà de la seua pròxima gira i de l’especial musical de 3Cat. A més, Sergi Pàmies comentarà Tastar sense complexos, de Ramon Roset.