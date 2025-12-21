DOCUMENTALS
El repte de quatre joves marcats per la guerra, avui a ‘60 minuts’
El programa 60 minuts del Canal 33 ofereix aquesta nit (23.40) el documental El cim, la història de l’emocionant viatge de quatre joves disposats a coronar el Kilimanjaro, la muntanya més alta d’Àfrica. Safa Lujain al-Sinan conserva les cicatrius físiques i emocionals de la guerra de Síria; Adnan Almousa va en cadira de rodes des que va rebre un tret als catorze anys; Shaqayeq Ebrahimkil no va saber el que era la pau fins que va fugir de l’Afganistan i va arribar a Alemanya; i Tania Tverdoklib va aconseguir escapar-se d’Ucraïna pels pèls. Van acceptar el repte de conquerir el Kilimanjaro moguts per un profund desig de dir no a la guerra i de fer arribar el seu missatge a tothom. Però la muntanya els obligarà a superar els seus propis límits i revelarà una lliçó única per a cada un. Un d’ells, Adnan, viu a Manresa des del 2017.