ESPECIALS
RTVE inicia la programació de Nadal amb el sorteig de la Loteria
El tradicional sorteig de la Loteria de Nadal dona avui inici a la programació especial que RTVE ha preparat per a les festes. Sandra Daviú i Blanca Benlloch tornaran a conduir l’especial, en el que serà el vuitè any juntes. La retransmissió començarà a les 08.00 a La 1, TVE Internacional i RTVE Play, i inclourà, a més del sorteig, connexions en directe, convidats especials i entrevistes des de la llotja de convidats i el pati de butaques, a càrrec de les reporteres Lucía Vinaixa i Julia Cristina López. Per la seua part, els programes de La 2 Cat Cafè d’idees, El segon cafè, L’altaveu al pati i L’informatiu estaran pendents del bombo, amb redactors desplaçats a diferents poblacions i administracions de loteria. Oferiran connexions en directe per explicar en primera persona les celebracions i les històries humanes que hi ha darrere dels guanyadors.