SEGRE
ÚLTIMA HORA

Tallada l'R13 i l'R14 entre les Borges Blanques i la Plana-Picamoixons per un robatori de cable

REPORTATGES

Els 50 anys d’història del festival Canet Rock, avui a ‘Nits sense ficció’

‘Canet Rock: Abans que surti el sol’, avui a ‘Nits sense ficció’. - GIL AYATS

‘Canet Rock: Abans que surti el sol’, avui a ‘Nits sense ficció’. - GIL AYATS

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El programa Nits sense ficció de 3Cat emet avui, a les 22.05 hores, el documental Canet Rock: Abans que surti el sol, que repassa la història i evolució d’un dels festivals de música més emblemàtics de Catalunya.

Canet Rock va ser el primer certamen sorgit durant la dictadura i també el primer a apostar per una programació exclusiva de grups dels Països Catalans, convertint-se en un pilar per al desenvolupament de la indústria musical en català.

El documental, dirigit per Xavier Sanjuan, recorre els seus orígens el 1975, la recuperació el 2014 i la consolidació com a cita anual que reuneix 25.000 persones a la localitat de Canet de Mar.

La producció inclou testimonis d’artistes actuals i figures històriques, així com imatges d’arxiu i vivències d’assistents fidels des de la primera edició.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking