REPORTATGES
Els 50 anys d’història del festival Canet Rock, avui a ‘Nits sense ficció’
El programa Nits sense ficció de 3Cat emet avui, a les 22.05 hores, el documental Canet Rock: Abans que surti el sol, que repassa la història i evolució d’un dels festivals de música més emblemàtics de Catalunya.
Canet Rock va ser el primer certamen sorgit durant la dictadura i també el primer a apostar per una programació exclusiva de grups dels Països Catalans, convertint-se en un pilar per al desenvolupament de la indústria musical en català.
El documental, dirigit per Xavier Sanjuan, recorre els seus orígens el 1975, la recuperació el 2014 i la consolidació com a cita anual que reuneix 25.000 persones a la localitat de Canet de Mar.
La producció inclou testimonis d’artistes actuals i figures històriques, així com imatges d’arxiu i vivències d’assistents fidels des de la primera edició.