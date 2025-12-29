CATALUNYA
La lleidatana Roser Perera presenta ‘Soc cugula. Dones que inspiren’
Catalunya Ràdio va estrenar divendres passat el pòdcast Soc cugula. Dones que inspiren, un espai en el qual la periodista lleidatana Roser Perera conversa amb diverses dones que, a primera vista, semblava que no tindrien èxit ni reconeixement al llarg de les seues vides (com la mala herba cugula, nom que es feia servir antigament al nàixer una nena en lloc de l’anhelat nen). Tanmateix, amb el pas del temps, s’ha demostrat el contrari: aquestes dones han sabut fer valer el seu talent i han triomfat en els seus respectius àmbits. Com la primera protagonista, l’economista i terapeuta de dol Remei Capitan, nascuda a la Fuliola (Urgell). El pròxim programa, previst per al 6 de gener (12.30 h), comptarà com a convidada amb Olga Jiménez Muntané, empresària d’Igualada, mentora de negocis i autora del best-seller La jefa eres tú.