Tres alumnes del Col·legi Claver participen a ‘Saber y ganar’
Hi participen els alumnes Jan Manresa, Joana Vélez i Pau Sánchez, acompanyats per les professores Diana Folguera i Cristina Ardanuy.
Tres alumnes de 4t d’ESO del Jesuïtes – Col·legi Claver de Raimat participen en els especials de Saber y ganar, que van emetre ahir i el pròxim 2 de gener. El centre forma part dels 16 col·legis elegits per a aquesta edició especial.
Per optar al programa, l’alumnat va presentar un vídeo teatral en què expressaven el desig de participar-hi i ajudar a recaptar fons per a la Fundació Arrels, entitat a la qual aniran destinats els diners que guanyin d’aquests programes.
Durant la seua visita, també van portar productes típics de Lleida com magranes i caragols de xocolate, obsequi del Gremi de Pastissers. Segons les famílies, l’experiència ha estat “magnífica” i han destacat l’amabilitat de Jordi Hurtado i Elisenda Roca.
