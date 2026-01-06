ATRESMEDIA
La Sexta emet avui l’entrevista d’Ana Pastor a Marc Màrquez
La Sexta emet avui (21.35) un programa especial d’El Objectivo dedicat al nou vegades campió del món de motociclisme Marc Márquez. L’equip de l’espai que presenta la periodista Ana Pastor retransmet l’entrevista després de passar diversos dies amb el pilot a la seua localitat, Cervera, on aborda el retorn a la competició, la gestió del dolor, la salut mental, la influència dels seus avis, el pagament d’impostos, la seua infància o la paternitat.
Així mateix, Pastor ha conversat amb familiars i amics propers a Márquez, des dels seus pares, Julià i Roser, fins al seu germà Àlex, amb qui actualment disputa el títol en la mateixa competició.
Aquest especial estava previst per diumenge passat, però la cadena va canviar la data per l’emissió d’un especial informatiu després de l’atac d’EUA a Veneçuela.