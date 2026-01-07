ESPORTS
El debut del Barça a la Supercopa contra l’Athletic, avui a Movistar
Movistar LaLiga ofereix avui en exclusiva, a partir de les 20.00, el debut del FC Barcelona a la Supercopa d’Espanya, en la qual s’enfronta a l’Athletic en semifinals. Per segona edició consecutiva, la competició es disputa a Jidda (Aràbia Saudita), malgrat que és la sisena vegada que es juga en aquest país. Amb 15 títols a les vitrines, el Barça és l’equip més premiat de la competició, al davant del Reial Madrid (13) i de l’Athletic (3), els dos rivals que va superar en la passada edició. El 2025, l’equip de Flick va derrotar en semifinals el conjunt basc (0-2) i va golejar a la final l’etern rival (2-5). Esport3 també farà un seguiment del partit a través del seu programa Un dia de partit (19.40), y Gol a gol analitzarà el duel una vegada hagi acabat. La segona semifinal la disputen demà el Reial Madrid i l’Atlètic de Madrid (20.00, Movistar LaLiga).