Quim Masferrer estrena a Pinós una nova entrega d’‘El foraster’
El programa El foraster, que condueix Quim Masferrer, torna aquesta nit (22.05) a 3Cat amb la desena i esperada temporada, que arranca a la localitat solsonina de Pinós. El municipi està situat al centre geogràfic de Catalunya i està travessat per una serra que dibuixa dos cares i dos caràcters clarament oposats: d’una banda, els habitants d’Ardèvol, i de l’altra, els de Vallmanya. En aquesta nit d’estrena, Masferrer també visitarà Prada de Conflent, on serà testimoni privilegiat de la renovació del foc que encén les fogueres de Sant Joan en tots els Països Catalans, així com la Vall d’en Bas, a la Garrotxa. Al llarg d’aquesta desena temporada, El foraster visitarà també les localitats lleidatanes d’Arbeca i Vall de Cardós, al Pallars Sobirà, a més de Begur, Brunyola, Tivenys, Besalú i Castellví de la Marca.