ESPECIAL
Ana Pastor segueix a Groenlàndia per analitzar les amenaces de Trump
El programa d’Ana Pastor El Objetivo emet avui de nou, a partir de les 22.45 hores, una edició especial des de Groenlàndia en la qual analitzarà les ambicions del president dels EUA, Donald Trump, entorn d’aquesta illa danesa, coincidint amb el primer aniversari del seu segon mandat presidencial. Des de Nuuk, la capital de l’illa –on resideixen prop de la meitat dels habitants de Groenlàndia–, Pastor aportarà una visió propera sobre com s’està vivint aquesta tensa situació per part dels habitants del territori, que han mostrat la seua postura contrària a l’esmentada iniciativa de l’Administració Trump. Així mateix, analitzarà de quina manera Dinamarca i la Unió Europea estan responent a aquesta amenaça i com podria influir en les relacions amb Washington, ja bastant tenses a causa de la política de defensa i l’OTAN.