REPORTATGES
El desallotjament de l’institut B9 de Badalona, avui a ‘30 minuts’
El programa 30 minuts de 3Cat emet avui (22.05) el reportatge B9, que explica la història de l’assentament més gran de Catalunya durant més de dos anys, amb unes 400 persones ocupant un institut abandonat de Badalona. Només uns quants veïns expliquen la brutícia i la inseguretat que, segons ells, generaven els ocupants. A l’agost, una baralla entre dos residents va acabar amb la mort d’un d’ells. L’ajuntament de Badalona el va qualificar de “poblat de misèria”, i el seu alcalde va justificar el desallotjament assenyalant que la immensa majoria dels residents eren delinqüents. Per la seua part, 60 minuts ofereix aquesta nit (23.00), al Canal 33, el documental Maduro, del socialisme a la dictadura, que repassa la trajectòria del president de Veneçuela i la relació del país amb el petroli i amb les potències estrangeres interessades en l’or negre.