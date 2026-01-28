CONCURSOS
La 1 estrena la nova temporada de ‘The Floor’, de nou amb Chenoa
La 1 estrena avui (23.00) la segona temporada del concurs The Floor, que torna a tenir com a presentadora Chenoa i que torna amb novetats per augmentar l’emoció i tensió en cada entrega. Hi participaran 100 concursants, que competeixen sobre un tauler gegant dividit en 100 caselles, cada una associada al camp de coneixement de qui l’ocupa.
L’objectiu del programa és conquerir tot el tauler, eliminar els oponents i convertir-se així en el concursant finalista per aconseguir un premi de 100.000 euros.
Entre les principals novetats del xou, destaca un duel final, protagonitzat pels participants que hagin aconseguit conquerir el major nombre de caselles fins a aquell moment i el Randomizer voluntario, una nova eina estratègica que permet als concursants més agosarats oferir-se voluntaris per jugar.