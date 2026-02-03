La 1 i 3Cat ofereixen en directe l’Albacete contra el Barça de Copa
El partit Albacete Balompié-FC Barcelona, dels quarts de final de la Copa del Rei, es disputa, a les 21.00, a l’estadi Carlos Belmonte i es podrà veure en directe per doble senyal, a La 1 i a 3Cat (Esport3).
El líder de Primera divisió s’enfronta a un Albacete de Segona que arriba llançat i amb l’aval d’haver protagonitzat una de les grans sorpreses del torneig a l’eliminar el Reial Madrid.
L’Albacete ha arribat a quarts de final després d’eliminar l’UD San Fernando, el Leganés, el Celta de Vigo i el Reial Madrid. El FC Barcelona ha deixat al camí el Guadalajara i el Racing de Santander.
La retransmissió a 3Cat comptarà amb una àmplia cobertura prèvia i posterior, amb anàlisi, tertúlia i l’última hora del partit, mentre que La 1 oferirà el duel íntegre en obert per a tot l’estat.