L’acte inaugural del Mil·lenari de Cervera, avui a Lleida Televisió
Lleida Televisió emet avui en directe, a partir de les 19.15, l’acte inaugural del Mil·lenari de Cervera, que tindrà lloc al Gran Teatre de la Passió. S’interpretarà per primera vegada l’Himne del Mil·lenari, compost per Jordi Castellà Rovira, amb lletra de Narcís Turull, i interpretat per l’orquestra Andreví i els grups corals de Cervera. També s’escenificarà la firma de la carta de població de la ciutat i es presentarà l’opuscle Cervera, 1026. Què celebrem amb el Mil·lenari, a càrrec dels seus autors, Ramon Martí, F. Xavier Rivera, Max Turull i Pere Verdés. A més, Lleida Televisió ofereix, de 10.00 a 11.30 i de 12.00 a 13.30, Diàlegs SEGRE, un debat al voltant de l’Eix Pirinenc, les inversions previstes en la modernització de les infraestructures viàries i la digitalització empresarial, aspectes rellevants per a un futur connectat i pròsper.