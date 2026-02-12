FUTBOL
La semifinal entre Atlètic de Madrid i Barça, avui a 3Cat i La 1
Atlètic de Madrid i el FC Barcelona disputen avui l’anada de les semifinals de la Copa del Rei a l’estadi Riyadh Air Metropolitano (21.00 hores).
El partit podrà seguir-se en directe a partir de les 20.45 hores a través de 3Cat i també a La 1 de RTVE, en català, amb els comentaris de Joan Carles García i Lluís Carreras.
Els blaugrana, vigents campions del torneig, afronten el primer assalt després d’eliminar el Guadalajara, Racing de Santander i Albacete, amb l’objectiu d’encarrilar l’eliminatòria i atansar-se a una nova final a La Cartuja de Sevilla.
L’Atlètic de Madrid, per la seua part, va assolir les semifinals de la Copa del Rei després de superar l’Atlètic Balears, Deportivo i Betis. L’equip blanc-i-vermell encara la cita en un moment més irregular i busca mantenir vives les seues opcions de classificació.