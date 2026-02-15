ESPORTS
L’Hiopos s’enfronta avui al Girona en un nou derbi de la Lliga ACB
3Cat emet avui, a partir de les 11.45, el partit de la Lliga ACB entre l’Hiopos Lleida i el Girona, el segon derbi consecutiu de l’equip de Gerard Encuentra al Barris Nord. Els lleidatans van perdre el seu últim partit davant del Manresa (90-99) i van encaixar així la segona derrota consecutiva, ja que també van caure contra el València la setmana anterior (101-65). Per la seua part, els gironins, que sumen una victòria més que l’Hiopos Lleida, també van perdre el seu últim partit de la Lliga ACB, contra el Barça (97-92). La narració del matx anirà a càrrec de Nil Llobet, amb Nacho Solozábal en l’anàlisi tècnica. Per la seua part, Esport3 oferirà, a partir de les 17.55, el derbi de la Lliga Femenina de bàsquet entre el Cadí la Seu i el Girona. Les jugadores d’Isaac Fernández buscaran donar la sorpresa davant de l’actual líder de la fase regular.