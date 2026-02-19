3CAT
‘Polònia’ de TV3 emet avui una gala especial en el seu 20 aniversari
El programa Polònia, referent de la sàtira política a Catalunya, emet avui (22.05) una gala especial pel seu 20 aniversari. La gala, que es va celebrar dilluns al Teatre Victòria de Barcelona, repassa dos dècades de gags, paròdies i números musicals protagonitzats per personatges de la política i la cultura. L’especial comptarà amb la tornada de personatges, cameos de persones reals totalment inesperats i es recordaran els moments més estimats d’aquestes dos dècades. Amb més de 797 programes, 8.900 gags i 1.136 personatges imitats, Polònia s’ha consolidat com un dels formats més longeus de la televisió catalana. El seu creador, Toni Soler, en una entrevista al programa Col·lapse, va destacar la constància com un pilar del seu èxit i va subratllar que la clau del programa no és provocar, sinó fer riure per connectar amb l’audiència.