SÈRIES
Estrena de la minisèrie completa ‘Anatomía de un instante’ a La 1
La 1 estrena avui (22.00) Anatomía de un instante, la minisèrie de Movistar Plus+ de quatre capítols que dissecciona l’intent de cop d’estat del 23 de febrer del 1981, del qual demà es compleixen 45 anys. Álvaro Morte, Eduard Fernández i Manolo Solo es converteixen en la ficció en Adolfo Suárez, Santiago Carrillo i Manuel Gutiérrez Mellado, les úniques persones que es van mantenir als seus seients quan Tejero, pistola en mà, va entrar al Congrés. A través d’aquests tres personatges que van liderar el pas a la democràcia i dels tres capitostos del cop (Tejero, Milans i Armada), la sèrie relata la cadena d’esdeveniments que van portar el país a estar a punt de tornar al règim militar. Una adaptació del llibre de Javier Cercas, que ha estat denominat com “una de les obres capitals de la literatura en llengua castellana de la nostra època”.