Arbeca protagonitza avui una nova entrega d’‘El foraster’

Quim Masferrer va visitar Begur en l’última entrega d’‘El foraster’. - 3CAT

Redacció

Arbeca serà l’escenari d’aquesta nit (22.05) del programa El foraster, de 3Cat. El recorregut de Quim Masferrer començarà amb el Ramon, un heroi local d’energia inesgotable, i continuarà a la cooperativa, on descobrirà que l’arbequina és molt més que una simple oliva. 

La Carme el sorprendrà amb la seua passió per les disfresses i el Miquel el commourà amb una història impactant i una lliçó de vida profundament lligada a la terra. El presentador també visitarà els Vilars de la mà del seu descobridor, el Manel. 

A més, coneixerà la Judit, una mestra que cuida les oliveres d’una forma gens habitual; el Josep, un nen que té clar que de gran vol ser foraster, i el Dani i la Marina, que li deixaran clar que s’ha d’apuntar al gimnàs. Posteriorment, el programa recupera els capítols de Camprodon i Sant Pere Pescador.

