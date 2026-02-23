ENTREVISTES
Arbeca protagonitza avui una nova entrega d’‘El foraster’
Arbeca serà l’escenari d’aquesta nit (22.05) del programa El foraster, de 3Cat. El recorregut de Quim Masferrer començarà amb el Ramon, un heroi local d’energia inesgotable, i continuarà a la cooperativa, on descobrirà que l’arbequina és molt més que una simple oliva.
La Carme el sorprendrà amb la seua passió per les disfresses i el Miquel el commourà amb una història impactant i una lliçó de vida profundament lligada a la terra. El presentador també visitarà els Vilars de la mà del seu descobridor, el Manel.
A més, coneixerà la Judit, una mestra que cuida les oliveres d’una forma gens habitual; el Josep, un nen que té clar que de gran vol ser foraster, i el Dani i la Marina, que li deixaran clar que s’ha d’apuntar al gimnàs. Posteriorment, el programa recupera els capítols de Camprodon i Sant Pere Pescador.