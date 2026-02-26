RTVE
Dani Rovira estrena aquesta nit ‘Al margen de todo’ a La 1
RTVE estrena avui Al margen de todo (23.00), el nou late show de Dani Rovira, que s’incorpora avui a La 1 després de La revuelta.
Produït en col·laboració amb El Terrat, l’espai combina humor, conversa i improvisació amb convidats coneguts i anònims, en un format que aposta per la proximitat i l’espontaneïtat.
El programa inclourà entrevistes, seccions i col·laboradors fixos. Entre ells, Albert Pla, Daniel Fez com a reporter i Mónica Pérez amb Tías de cine, una paròdia que revisita icones de Hollywood.
Amb aquesta estrena, TVE reforça la seua aposta per l’entreteniment en clau de comèdia en una franja marcada per l’humor. L’arribada de Dani Rovira a RTVE coincideix, a més, amb moviments recents en el panorama televisiu, com la marxa de Marc Giró a La Sexta.