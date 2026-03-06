MÚSICA
Aida Royes i l'experiència a ‘Eufòria’: “Et sents molt acompanyada per grans professionals. Fem molta pinya entre els companys”
La cerverina Aida Royes ha viscut una experiència “brutal” en la quarta edició d’Eufòria, de 3Cat. Malgrat que va ser expulsada a la gala 5, assegura que s’hi tornaria a presentar “sense dubtar-ho” per tot el que li ha aportat el programa: “Et sents molt acompanyada per grans professionals. Fem molta pinya entre els companys, encara que també hi ha moltes hores de treball autònom.” Royes ja s’havia presentat a la segona edició, tot i que no va ser seleccionada. “Aquesta vegada venia sense gaires expectatives, però vaig anar superant fases i gaudint del procés”, explica.
Avui a les 22.05 està prevista la gala de relleu, que permetrà que un dels expulsats –entre els quals l’Aida– pugui tornar. Depèn del públic, es decideix per votació. En aquest sentit, es mostra especialment emocionada amb el suport rebut de Cervera: “Estic al·lucinant. La implicació és total, tinc moltíssims missatges de gent que em diu que està il·lusionada i votant perquè torni.” L’Aida té clar el seu futur: “Vull acabar la meua formació d’interpretació, continuar enviant càstings i seguir amb les classes de cant, buscar una feina del sector i reservar-me espai per crear. Tinc moltes idees des de fa anys; m’encantaria trobar un productor per donar forma a un projecte personal.”