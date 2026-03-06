REPORTATGES
L’assetjament i la violència digital, avui a La Sexta
El programa Equipo de investigación mostrarà aquesta nit (22.30, La Sexta) com l’anomenada machosfera ha passat de ser un fenomen viral en xarxes socials a convertir-se en una indústria amb milions de visualitzacions, cursos de seducció, mentories d’alt preu i comunitats digitals molt actives. El reportatge dona veu a dones que han patit assetjament i violència digital, com la periodista Andrea Ropero, que relata les amenaces de mort que rebien tant ella com el seu company Iñaki López.