CUINA
Arnau París agafarà el relleu de Marc Ribas al capdavant de ‘Joc de cartes’
El cuiner Arnau París, presentador del programa Cuines, conduirà també Joc de cartes a 3Cat a partir de la temporada vinent, agafant el relleu de Marc Ribas. De fet, Ribas encara presentarà l’edició estival del programa, que s’emetrà al juliol i a l’agost. Posteriorment, amb l’inici de la nova temporada televisiva, París assumirà la conducció. Amb arrels a la localitat lleidatana de Boada, a Vilanova de Meià, el cuiner es va donar a conèixer al guanyar MasterChef el 2021. Fins aleshores tenia un futur planificat dins de l’empresa familiar de material de fontaneria, havia estudiat Administració i Direcció d’Empreses (ADE). La seua relació amb la cuina no anava més enllà d’una afició, i després del seu pas per la televisió, va transformar aquella experiència en un nou camí professional que el va portar a convertir-se en un dels presentadors de Cuines.