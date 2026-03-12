PROGRAMACIÓ
Mediaset acorda amb Dazn emetre la Fórmula 1 i MotoGP en obert
Mediaset España ha assolit un acord amb Dazn i amb MotoGP Sports Entertainment Group per emetre en obert cinc cites destacades del calendari del motor a Espanya. Els aficionats podran seguir gratuïtament les dos proves espanyoles del Mundial de Formula One World Championship i tres curses del campionat de MotoGP.
En Fórmula 1 es retransmetran el Gran Premi d’Espanya del Circuit de Barcelona-Catalunya (12-14 de juny) i l’estrena del Gran Premi de Madrid (11-13 de setembre). En motociclisme, la cadena oferirà les carreres de Jerez (24-26 d’abril), Catalunya (15-17 de maig) i el País Valencià (20-22 de novembre). L’únic gran premi del calendari espanyol que no figura en aquest acord és el d’Aragó (28-30 d’agost) que, segons ha confirmat MotoGP a SEGRE, serà emès per la cadena Aragón TV.