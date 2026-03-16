REPORTATGES
‘Crims’ estrena temporada aquesta nit amb ‘L’assasí de la pandèmia’
3Cat estrena aquesta nit (22.05) una nova temporada de Crims, la sèrie documental creada i dirigida pel periodista lleidatà Carles Porta. El primer capítol, titulat L’assassí de la pandèmia, recorda el cas del 2020 de diverses morts de persones sense llar a Barcelona. En una ciutat buida i aparentment segura, les càmeres de seguretat registren la presència d’un individu que observa, estudia l’escena i colpeja fins a la mort víctimes completament indefenses. Són les úniques persones que continuen al carrer, dia i nit, perquè no tenen on anar. Després, 3Cat recupera el capítol Palauet, sobre la desaparició de Carme Gallart, una dona de 65 anys, jubilada i amb una àmplia vida social, que havia quedat per dinar amb un amic a Tarragona. Els Mossos d’Esquadra van centrar la seua investigació en l’agent immobiliari Ramon Franch.