ESPECIALS
La 2 Cat encén el final de les Falles amb un especial de la ‘Nit de la Cremà’
La 2 emet aquesta nit, a partir de les 22.20, el final de les Falles amb un especial de la Nit de la Cremà, que conduiran des de València els periodistes Carolina Salvador i Carlos Conde. Acompanyats de l’historiador Josep Lluís Marín, comentaran la cremà de la falla municipal, que compta amb Charlie Chaplin vestit d’uniforme militar com a ninot central d’un monument contra la guerra, a la base del qual es pot llegir la paraula hope (esperança). Entre els convidats hi haurà els artistes responsables d’aquesta falla, Alejandro Santaeulalia i Vicente Llácer. Durant la nit, RTVE es traslladarà a diversos punts d’interès per mostrar en directe com es viu la festa, com els voltants de la plaça de l’Ajuntament o la falla Convento Jerusalén, que ha estat guardonada amb el primer premi de la secció especial d’aquest any.