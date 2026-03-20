MÚSICA
La lleidatana Aida Royes afronta avui la novena gala d’‘Eufòria’
La lleidatana Aida Royes participa aquesta nit (22.05, 3Cat) en la novena gala d’Eufòria, en la qual interpretarà Set Fire to the Rain, de la cantant britànica Adele, una exigent prova per a l’artista de Cervera. Després de la denominada gala de l’audiència de la setmana passada, els concursants s’enfronten avui a una decisió inesperada per part de l’organització: seran els mateixos participants qui votaran els seus favorits, deixant al descobert les seues estratègies per continuar al programa i distanciar-se de la zona de perill. Arian va ser l’últim expulsat, després que l’audiència decidís salvar Daniela amb el 77% dels vots, mentre que Aina Machuca es va convertir en la favorita. Durant la vuitena gala, Eufòria va obtenir un 12,6% de quota de pantalla, amb una mitjana de 150.000 espectadors, superant El Desafío d’Antena 3 (9,5%).