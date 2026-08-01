MEDIASET
‘El chiringuito’ ja té data de tornada: el 17 d’agost a Energy
El chiringuito ja té data d’estrena a Mediaset. El programa esportiu tornarà a la pantalla rl proper dilluns 17 d’agost, amb Josep Pedrerol al capdavant a Energy.
El format mantindrà el seu horari habitual de late night, a partir de les 00.00 hores. Estarà precedit per La cuenta atrás (23.45 hores), que repassarà els moments més destacats de l’actualitat esportiva de la jornada abans de donar pas al debat i anàlisi. Les emissions tindran lloc de dilluns a dijous al canal Energy i els diumenges a Cuatro.
També hi seguiran els col·laboradors habituals del format, que tindrà corresponsals permanents en llocs clau com per exemple Barcelona, Bilbao i Andalusia. Entre les principals novetats que hi haurà destaca l’estrena d’un nou plató que, a més, acollirà públic durant les emissions especials.