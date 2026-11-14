HOQUEI
Lleida TV emet avui el partit entre el Vila-sana i el Sant Cugat
Lleida TV ofereix en directe el partit entre el CP Vila-sana Cooperativa d’Ivars i el Vicio PHC Sant Cugat, corresponent a la tercera jornada de l’OK Lliga Iberdrola. El partit començarà a les 19.00 hores i enfrontarà dos equips d’hoquei en una nova cita de la màxima competició estatal femenina.
La retransmissió comptarà amb la narració de Rubén Carbonell i permetrà seguir l’evolució del conjunt del Pla d’Urgell davant de l’equip de Sant Cugat. El Vila-sana afronta el matx amb l’objectiu de sumar punts en aquest inici de temporada i continuar competint entre els equips destacats de la categoria. L’emissió tindrà una durada aproximada de 90 minuts i també es podrà recuperar dilluns vinent, quan Lleida TV n’oferirà una reemissió íntegra a partir de les 11.15 hores.