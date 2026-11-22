JORNADES
L’Ilerna Lleida i el Barça centren la jornada esportiva de diumenge
L’Ilerna Lleida afronta avui una nova jornada de la Lliga Endesa amb la visita al Leyma Corunya, en un partit corresponent a la novena jornada de la competició. El conjunt lleidatà jugarà a domicili, al Coliseum de la Corunya, a partir de les 12.30 hores. El matx es podrà seguir en directe a través de DAZN Baloncesto, mitjançant subscripció.
La jornada també tindrà dos cites destacades per als seguidors del FC Barcelona. El primer equip masculí rebrà el Vila-real a l’Spotify Camp Nou, en un partit de la tretzena jornada de LaLiga EA Sports que començarà a les 14.00 hores i s’emetrà a DAZN LaLiga.
Per la seua part, el Barça femení s’enfrontarà a l’Athletic Club a les 19.00 hores a l’Estadi Johan Cruyff. La retransmissió serà en obert a través de les diferents plataformes de Teledeporte, RTVE Play, TV3 i 3Cat.