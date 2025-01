Un monument català, al top de la llista del New York Times de llocs a visitar el 2025

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El prestigiós diari nord-americà New York Times ha publicat la seva llista dels 52 millors llocs per visitar l'any 2025, i entre ells destaquen dos indrets espanyols: Canfranc, a l'Aragó, i Montserrat, a Catalunya.

El monestir de Montserrat, un símbol emblemàtic de Catalunya, ha estat seleccionat com un dels destins imprescindibles per l'any vinent. Ubicat a la muntanya de Montserrat, aquest complex monàstic benedictí ofereix als visitants una experiència única que combina espiritualitat, cultura i natura.

Entre els atractius de Montserrat, el New York Times destaca la basílica, que alberga la famosa imatge de la Mare de Déu de Montserrat, coneguda popularment com "La Moreneta". A més, el diari ressalta les espectaculars vistes panoràmiques que es poden gaudir des dels diferents miradors del monestir i les nombroses rutes de senderisme que permeten explorar el parc natural que envolta el complex.

Canfranc, una joia del Pirineu aragonès

D'altra banda, Canfranc, situat al Pirineu aragonès, també ha estat inclòs en aquesta prestigiosa llista. Aquesta localitat és coneguda principalment per la seva impressionant estació internacional de tren, que va ser inaugurada l'any 1928 i va ser un important enllaç ferroviari entre Espanya i França fins al seu tancament l'any 1970.

Recentment, l'estació de Canfranc ha estat objecte d'un ambiciós projecte de restauració que busca revitalitzar aquest enclavament històric i convertir-lo en un centre cultural i turístic de referència. El New York Times destaca la bellesa arquitectònica de l'edifici i el seu potencial com a punt de partida per descobrir els encants naturals de la zona, com la Vall del Tena o el Parc Nacional d'Ordesa i Mont Perdut.

Una llista diversa i sorprenent

La llista "52 Places to Go in 2025" del New York Times inclou destinacions de tot el món, des de ciutats cosmopolites fins a paratges naturals remots. Alguns dels llocs destacats són la regió d'Assam a l'Índia, les Illes Galápagos a l'Equador, la ciutat de Sydney a Austràlia, les Muntanyes Dolomites a Itàlia o la remota illa de Montserrat al Carib.

Aquesta selecció posa en relleu la diversitat i riquesa de les experiències turístiques que el món ofereix, i convida als viatgers a explorar destins tant icònics com sorprenents. La inclusió de Montserrat i Canfranc en aquesta llista suposa un important reconeixement internacional per a aquests dos indrets espanyols i un impuls per al turisme en aquestes regions.

Un any ple de commemoracions i novetats

El New York Times destaca que l'any 2025 estarà marcat per diverses efemèrides i esdeveniments especials que convertiran alguns destins en particularment atractius. Per exemple, Anglaterra celebrarà el 250è aniversari del naixement de l'escriptora Jane Austen, mentre que els Estats Units commemoraran el 250è aniversari de l'inici de la Guerra d'Independència a Lexington i Concord, Massachusetts.

A més, el diari també ressalta l'obertura de noves infraestructures i atraccions turístiques en diverses ciutats, com el molt esperat Museu del Cinema de l'Acadèmia a Los Angeles o el nou Museu Nacional d'Oslo a Noruega.

En definitiva, la llista "52 Places to Go in 2025" del New York Times ofereix una fascinant mirada al futur del turisme global i convida als viatgers a descobrir alguns dels racons més especials i inspiradors del planeta, entre els quals es troben dos autèntics tresors espanyols: Montserrat i Canfranc.

La llista dels 52 millors llocs per visitar el 2025 ofereix un ampli ventall de propostes repartides pels cinc continents. Algunes de les més cridaneres són: