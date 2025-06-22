Boí Taüll estrena un tram de la tirolina
Els primers 200 metres dels 1.000 que tindrà el proper estiu. L’estació obre el telecadira Vaques per a passejos d’altura
L’estació de muntanya de Boí Taüll, gestionada per FGC, va donar ahir el tret de sortida a la temporada d’estiu amb la inauguració del primer tram de 200 metres de la nova tirolina, que tindrà 1.000 metres. Aquest equipament estarà obert fins al 31 d’agost, consolidant-se com una destinació ideal per disfrutar de l’alta muntanya amb experiències i activitats per a tots els públics.
La tirolina està ubicada a la base de l’estació i compta amb doble carro de baixada per permetre descensos simultanis. Aquesta instal·lació correspon al primer tram del projecte més ambiciós de 1.000 metres prevista per a l’estiu del 2026. El traçat actual parteix de la cota 2.053 i arriba a la 2.036, amb un desnivell de 17 metres. La infraestructura disposa de quatre plataformes (dos de sortida i dos d’arribada) i està dissenyada per a persones amb un pes entre 35 i 100 kg.
El president de Ferrocarrils (FGC), Carles Ruiz, va assistir a l’acte d’inauguració del primer tram d’aquesta instal·lació i va destacar “la importància de diversificar les activitats a les estacions de muntanya i desestacionalitzar l’oferta per contribuir a generar turisme durant tot l’any”.
Ruiz va estar acompanyat pel gerent de l’estació, David Ros, i l’alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera, entre altres autoritats.
Boí Taüll posarà en funcionament aquest estiu un remuntador per a passejos. El telecadira Vaques estarà operatiu des de la segona quinzena de juliol fins al tancament de la temporada, facilitant l’accés a un nou mirador situat al cim del Pic de la Pala Ginebrell, a 2.310 metres d’altitud. Des d’aquest punt panoràmic, els visitants podran contemplar els cims de Besiberris o Punta Alta de Comalesbienes, que superen els 3.000 metres.
Entre les activitats previstes per a aquest estiu també s’oferiran experiències úniques per connectar amb la naturalesa i l’astronomia.
Estan previstes sessions d’observació astronòmica, una d’organitzada amb el Parc Nacional d’Aigüestortes i Llac de Sant Maurici l’1 d’agost, i una altra en col·laboració amb el Parc Astronòmic del Montsec el 16 d’agost.
El dia 13 d’agost està prevista una sortida de senderisme guiada per Aigüestortes amb ascensió al Pic de la Pala de Ginebrell i al Cap de Vaques.