Deu propostes culturals imprescindibles a la Costa Daurada

La Costa Daurada és ideal per a famílies, amb platges de sorra fina, aigües tranquil·les i cinc destinacions amb segell de Turisme Familiar. El recorregut inclou des de cales naturals com La Rojala o El Torn, a l’Hospitalet de l’Infant, fins la desembocadura del Gaià a Altafulla, passant per Cambrils, Salou, Tarragona i Calafell. Camins de ronda com el GR92 o la ruta Tamarit-Tarragona ofereixen vistes i patrimoni. També hi ha rutes ciclistes i espais naturals com Els Muntanyans a Torredembarra o Les Madrigueres a El Vendrell. El Náutic Parc proposa esports aquàtics i PortAventura World, que compleix 30 anys, suma Diablo Neo, una experiència de realitat mixta. Naturalesa i diversió garantides.

Però la Costa Daurada ofereix molt més que platges: un ric patrimoni cultural, tradicions úniques i rutes històriques que connecten amb la seua essència. Des de museus interactius fins monestirs mil·lenaris, aquesta regió convida a explorar nou propostes culturals que enriqueixen qualsevol visita, combinant història, naturalesa i experiències inoblidables. Anem a explorar-les!

1. La Ruta del Cister a peu o amb bicicleta

La ruta del Cister recorre el GR175 i connecta els monestirs de Santes Creus, Poblet i Vallbona de les Monges.©LaRutadelCister

La Ruta del Cister és un itinerari de 105 km que connecta tres joies del patrimoni cistercenc català: els monestirs de Santes Creus, Poblet i Vallbona de les Monges, travessant l'Alt Camp, la Conca de Barberà i l’Urgell. Pot recórrer-se a peu o amb bicicleta seguint el sender GR175. Santes Creus, amb més de 850 anys, conserva un magnífic claustre gòtic i una església que acull sepulcres reals. Encara que va ser abandonat després de la desamortització de 1835, el seu entorn continua sent serè. Destaquen la plaça Bernat Calbó i l’albereda, amb arbres monumentals, antic espai de reflexió dels monjos.

2. Montblanc Medieval

Montblanc, capital de la Conca de Barberà, conserva una muralla medieval de 1.700 metres i 25 torres. El seu centre històric va ser declarat Conjunt Històric el 1947 per la seua arquitectura romànica i gòtica. Explora'l a peu i visita edificis civils gòtics com el Palau Reial, el Palau del Castlà, i cases com Alenyà i Desclergue.

A més, a la nit tens la possibilitat de fer una visita guiada nocturna per conèixer la història, les anècdotes i les tradicions d’aquesta vila medieval. El punt de trobada i inici de la visita és la font de la plaça de Sant Francesc, tots els divendres de juliol i agost a les 21h. Per als nens, opta per la visita guiada en família 'Explora Montblanc', els divendres, dissabtes i diumenges d’estiu, a les 10.30h.

3. La Tarragona romana

L’aqüeducte del Pont del Diable, a Tarragona, un símbol de l’empremta romana a la ciutat.Alberich Fotògrafs

Tarragona va ser capital de la Hispània Citerior romana i el seu llegat la va fer Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, just fa 25 anys. Destaca l’aqüeducte del Pont del Diable i monuments com l’amfiteatre i el circ romà, un dels més ben conservats d’Occident. Pots recórrer les muralles des del Portal del Roser, admirar la maqueta romana de Tarraco o disfrutar de projeccions immersives. El Museu Nacional Arqueològic conserva peces clau trobades al port i la ciutat. A 30 km, l’Arc de Berà -del segle I aC- honra l’emperador Augusto.

4. Modernisme a la Costa Daurada

La Casa Navàs és una de les joies modernistes de Reus.Pierre Grubius

Reus, amb més de 80 edificis modernistes, és la ciutat més modernista de Catalunya després de Barcelona. Allotja el Gaudí Centre, únic museu dedicat a l’arquitecte, i la Ruta del Modernisme, amb joies com la Casa Navàs o l'Institut Pere Mata, obra de Domènech i Montaner. A Vila-seca, destaca el Museu del Celler, també d’inspiració modernista. I a Els Pallaresos, la majestuosa Casa Bofarull, creada per Josep Maria Jujol, deixeble de Gaudí, reflecteix l’evolució del modernisme català des de 1913 fins el 1933. Una ruta perfecta per a amants de l’arquitectura i l’art.

5. La cultura i el paisatge del vi

La Costa Daurada compta amb 5 Denominacions d’Origen que poden visitar-se fent rutes entre vinyes.Costa Daurada Turisme

L’interior de la Costa Daurada ofereix una experiència enoturística única. Al Priorat, les vinyes en terrasses produeixen vins intensos que pots degustar en pobles com Poboleda, Gratallops o Escaladei. Hi ha 5 Denominacions d’Origen: la DO Tarragona, DO Penedès, DO Conca de Barberà, DOQ Priorat i DO Montsant. Cada lloc té el seu propi celler, l’espai on s’elabora i madura el vi. Les anomenades Catedrals del Vi, d’estil modernista, conviuen amb petits cellers familiars que mantenen el gust de l’acurat treball agrícola.

6. Salou , Capital de la Cultura Catalana

Salou ha estat nomenada Capital de la Cultura Catalana el 2025 i ho celebra amb una programació diversa. Des de març, la ciutat acull més de 100 propostes culturals, amb música, teatre, cine, literatura, art i esport. En aquest sentit, la capitalitat cultural servirà per implantar noves rutes i visites al patrimoni local, reinaugurar espais com la Torre Vella i promoure trobades i intercanvis culturals amb diferents pobles i regions.

7. La Cartoixa d’ Escaladei

La Cartoixa d’Escaladei es pot visitar amb reconstruccions 3D i un audiovisual immersiu.Costa Daurada Turisme

En ple Priorat, la Cartoixa d’Escaladei és una joia cultural i històrica que convida al recolliment. Fundada el 1194 per monjos cartoixans a la serra del Montsant, va ser el primer monestir d’aquest tipus a la península Ibèrica. Va arribar a tenir tres claustres i 30 cel·les, però va ser abandonada i destruïda després de la desamortització de 1835. Avui es pot visitar i reviure la seua història gràcies al projecte 'Els ulls de la història', que incorpora reconstruccions 3D, guia multimèdia amb veus d’antics habitants i un audiovisual immersiu titulat El silenci etern, que es projecta a la sala capitular.

8. El Paisatge dels Genis

El Museo Pau Casals, a El Vendrell, dedicat al músic que forma part del Paisatge dels Genis.©Museu Pau Casals

Gaudí, Miró, Casals i Picasso van compartir una connexió profunda amb aquesta terra i pots descobrir-ho seguint el Paisatge dels Genis. A Reus pots seguir els passos de Gaudí pels seus carrers modernistes. A Mont-roig del Camp, Mas Miró revela els paisatges que van inspirar al pintor. Al Vendrell, el Museu Pau Casals al costat de la platja de Sant Salvador mostra la vida del músic amb una museografia innovadora. I a Horta de Sant Joan, Picasso va trobar inspiració al convent de Sant Salvador o al Mas del Quiquet. Art, memòria i paisatge dialoguen en aquest recorregut que uneix genialitat i emoció.

9. El Museu Casteller de Valls

Valls és la capital dels castells i compta amb dos colles, una d’elles la Colla Vella dels Xiquets de Valls.©PereToda_ Ajuntament de Valls

A Valls, capital mundial dels castells, es troba el primer museu dedicat a aquesta tradició catalana reconeguda per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat. El Món Casteller proposa un recorregut immersiu centrat en els valors fonamentals del casteller: força, equilibri, valor i seny. Amb jocs interactius, audiovisuals i experiències sensorials, els visitants exploren l’univers físic i emocional de les torres humanes. La visita finalitza amb una recreació envoltant de l’emblemàtic Concurs de Castells a la Tarraco Arena, on es viu l’emoció des de dins. És una experiència apta per a tots, tant coneixedors com curiosos primerencs.

10. Les Diades castelleres imprescindibles

La Costa Daurada acull algunes de les diades castelleres més emblemàtiques de Catalunya, on tradició, emoció i cultura popular es donen la mà. A continuació, et presentem una selecció de les principals dates que no et pots perdre si vols viure el món casteller en la seua màxima expressió.

AGOST

• 6 d’agost – Diada de Firagost (Valls). Coincideix amb la fira agrícola i comercial de Valls. Participen les colles locals.

• 2 d’agost – Diada del Catllar (El Catllar). Durant la Festa Major (quart diumenge d’agost).

• 19 d’agost – Diada de Sant Magí (Tarragona). Festa major 'petita' de Tarragona

• Diumenge de Festa Major – Diada de l’Arboç (l’Arboç). A finals de mes, a la Plaça Major.

• 29 d’agost – Diada de Sant Fèlix (Vilafranca del Penedès). Considerada una de les diades més importants del calendari casteller.

SETEMBRE

• 11 de setembre – Diada Nacional de Catalunya (Tarragona).

• 20 de setembre – Diada prèvia de Santa Tecla (Tarragona). Assaig general abans de la gran diada.

• 23 de setembre – Diada de Santa Tecla (Tarragona). Actuació de les quatre colles de la ciutat.

• 24 de setembre – Diada de la Mercè (Tarragona). Inclou la tradicional 'baixada dels pilars caminant’.

OCTUBRE

• 26 d’octubre – Diada de Santa Úrsula (Valls)

La Costa Daurada convida a viure la seua història, naturalesa i cultura a cada racó, deixant records que perduren per sempre. Atansa’t i descobreix-ho tu mateix! Més informació: https://costadaurada.info/es