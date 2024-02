Jornada laboral en alça: Màxims des de 2019 abans de la imminent reducció legal

La mitjana d’hores laborals pactades en convenis col·lectius va assolir el seu punt més alt des de gener de 2019, situant-se en 1.762,6 hores anuals el gener de 2024, la qual cosa representa un augment del 0,61% en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. Aquestes dades, provinents de l’Estadística de Convenis Col·lectius del Ministeri de Treball i Economia Social, es basen en 2.170 convenis que cobreixen 7,37 milions d’assalariats i afecten 817.000 empreses.

Malgrat l’excepció del Ministeri de Treball sobre l’acumulació de dades, l’increment de les hores pactades es produeix en un moment en què es debat la reducció legal de la jornada laboral. La proposta del Govern de coalició, donada suport per la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, busca reduir la jornada màxima de 40 a 38,5 hores setmanals el 2024, i a 37,5 hores per a 2025. Encara que s’ha iniciat una negociació tripartida amb sindicats i patronal, encara no s’ha assolit un acord, ja que la implementació d’aquesta mesura es presenta com un desafiament complex.