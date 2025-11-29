SOCIETAT
Tanquen accessos al medi natural dins del radi de la pesta porcina
Els municipis afectats augmenten les restriccions amb el tancament de zones de pícnics i camins
Els municipis que es troben dins del radi de la pesta porcina africana han decidit augmentar les restriccions i tancar els accessos al medi natural. Tot plegat després de la troballa de dos senglars morts a la zona de Cerdanyola del Vallès i de quatre casos sospitosos.
Les mesures afecten a 64 localitats, part del perímetre de seguretat de 20 quilòmetres. A hores d'ara, tots els municipis afectats són part de la província de Barcelona. L'entrada al Parc Natural de la Serra de Collserola ha quedat completament restringit per activitats de lleure, i també s'han precintat zones de pícnic, s'han tallat camins i s'ha desplegat la policia local per a informar a la ciutadania.
Alhora, les institucions demanen que qualsevol persona que es trobi un senglar mort no el manipuli i truqui al 112.
A Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental), el consistori ha precintat la zona de pícnic del parc de l'Hostal del Fum. Desenes de persones passegen i fan activitats dins del parc, però eviten accedir a la zona on s'ha prohibit el pas. La zona s'ha acordonat amb diverses cintes de la policia local, però no hi ha cap explicació del motiu de la mesura.
En paral·lel, l'Ajuntament de Terrassa ha anul·lat totes les activitats previstes a l'Anella Verda i ha ordenat tancar el Centre d'Interpretació Ambiental de Bonvilar. D'altra banda, el consistori terrassenc també senyalitzarà amb cartells i elements de tancament els accessos al medi natural, clausura totes les zones de pícnic i ha demanat a l'empresa de neteja municipal Eco-Equip que incrementi les tasques de neteja i recollida en les bateries de contenidors situades en barris disseminats.
A Sabadell, la Fundació 1859 Caixa Sabadell ha suspès temporalment les activitats familiars a l'Espai Natura i al bosc de Can Deu arran de les mesures preventives contra la pesta porcina africana. També cancel·la totes les activitats educatives adreçades a centres escolars, incloent-hi visites, tallers didàctics i sortides programades a la masia i al bosc.
39 explotacions porcines situades en un radi de 20 kilòmetres del focus hauran d'estar confinades almenys 12 mesos i sota "durs" controls de la "policia sanitària".
